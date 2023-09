Die Preise für Benzin und Diesel werden an einer Tankstelle angezeigt. In Sachsen-Anhalt sind die Verbraucherpreise moderat gestiegen.

Halle (Saale)/dpa - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind gestiegen. Im September lag die Inflation bei 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Halle am Donnerstag mitteilte. Eine „moderate Entwicklung“, wie es hieß.

Von August zum September verzeichnete die Behörde einen Preisanstieg um 0,3 Prozent. Im September 2022 habe die Jahresteuerung noch bei 9,1 Prozent gelegen - der Wert gehöre zu den höchsten jemals gemessenen Inflationsraten, hieß es.

Preise in Sachsen-Anhalt: Alkohol und Tabak teurer, Strom billiger

Den Statistikern zufolge seien Restaurantbesuche im Jahresvergleich um 8,8 Prozent teurer, Übernachtungen kosteten im Schnitt 10,1 Prozent mehr. Auch für Alkohol und Tabakwaren mussten die Menschen in Sachsen-Anhalt tiefer in die Tasche greifen. Günstiger als im August konnte im September Strom bezogen werden (minus 3,5 Prozent). Auch feste Brennstoffe oder Gas waren laut Mitteilung billiger. Teurer als noch im August sei in dieem Monat hingegen Dieselkraftstoff (plus 4,9 Prozent) und Superbenzin (plus 3 Prozent) gewesen.