Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt auch in der neuen Woche freundlich und sonnig. Das hat auch Auswirkungen auf die Waldbrandgefahr.

Hannover/Bremen - In vielen Gebieten im Nordwesten Deutschlands steigt in den kommenden Tagen die Waldbrandgefahr. Ab Montag gilt für fast alle Bereiche in Niedersachsen und Bremen die Stufe drei auf der fünfstufigen Skala des Waldbrandgefahrenindexes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Bereich Bergen im Landkreis Celle und in Lüchow Dannenberg gilt demnach dann sogar die Stufe vier und damit eine hohe Gefahr. Ab dem Dienstag gilt auch für den gesamten Bereich Celle und die Region in und um Faßberg und damit für Teile der Lüneburger Heide die Stufe vier.

Weiter sonniges Wetter erwartet

Der DWD rechnet auch in den kommenden Tagen mit sonnigem und trockenem Wetter. Am Montag bleibt es demnach klar bei Höchstwerten zwischen 19 Grad im Nordosten und 23 Grad im Südwesten. Im Wendland kühlt es sich in der Nacht auf bis zu drei Grad ab, an der Küste auf bis zu acht Grad.

Der Dienstag bleibt sonnig, nur im Nordosten gibt es laut der Vorhersage vereinzelt lockere Wolkenfelder. Auf den Inseln werden Höchsttemperaturen um die 15 Grad erreicht, im Binnenland um die 22 Grad.