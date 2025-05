Hannover/Bremen - Die Menschen im Nordwesten Deutschlands können sich auf einen sonnigen Wochenstart freuen. In Niedersachsen und Bremen ist es überwiegen trocken und freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Küste, entlang der Elbe und im Oberharz werden Höchsttemperaturen nahe 18 Grad erwartet. Von Nordost nach Südwest werden Werte von 18 bis 23 Grad erwartet.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD klar. Die Tiefsttemperaturen liegen um 8 Grad an Ems und Nordsee und 3 Grad im Wendland. Im östlichen Binnenland kann es örtlich leichten Frost in Bodennähe geben.

Am Dienstag selbst scheint viel Sonne, so der DWD. Nur im Nordostteil kann es zum Abend hin harmlose Schleierwolken geben. Auf den Ostfriesischen Inseln liegen die Temperaturen bei maximal 15 Grad, sonst bei 20 bis 23 Grad. Im Bergland und an der See gibt es mäßigen nordöstlichen Wind.