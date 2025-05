Dresden - Der Corona-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages will an diesem Freitag den Virologen Christian Drosten vernehmen. Der 52 Jahre alte Professor ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin und war in der Pandemie ein Experte, auf dessen Beratung sich auch die Politik maßgeblich stützte.

Der Untersuchungsausschuss war auf Betreiben der AfD-Fraktion eingesetzt worden. Er soll die Arbeit der sächsischen Regierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Zeitraum von 2019 bis 2024 kritisch prüfen. Seit Beginn der Pandemie in Sachsen im März 2020 kamen hier rund 17.750 Menschen durch Covid-19 ums Leben.

Der Untersuchungsausschuss hatte bereits die Virologen Hendrik Streeck, Detlev Krüger und Alexander Kekulé geladen. Kekulé hatte vor allem die Impfpflicht und die Krisenkommunikation kritisiert. Viele Anordnungen seien widersprüchlich gewesen, sagte er unter anderem. Damit sei in der Bevölkerung ein Grundvertrauen zum Teil verloren gegangen.