Flammen schlagen hoch, ein Gartenhaus brennt – der Verletzte bekämpft das Feuer in Braunschweig zunächst selbst, bevor die Feuerwehr eintrifft.

Mann nach Grillexplosion in Braunschweig schwer verletzt

Ein Mann wird bei einer Gasgrillexplosion in Braunschweig schwer verletzt. (Symbolbild)

Braunschweig - Bei der Explosion eines Gasgrills ist am Samstagabend im Braunschweiger Stadtteil Lamme ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr geriet durch die Explosion auch ein Gartenhaus in Brand. Der Verletzte konnte trotz seiner schweren Verbrennungen noch selbst erste Löschversuche unternehmen und so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Brandverletztenzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.