Millionen für Bauern: So viel Geld erhalten die größten Betriebe in Sachsen-Anhalt

Vor allem größere Agrarbetriebe in Sachsen-Anhalt profitieren von EU-Beihilfen. Warum kleinere Höfe das als immenses Problem sehen.

Halle/MZ - Hohe finanzielle Beihilfen der EU für einzelne landwirtschaftliche Betriebe sorgen für Zwist unter den Bauern. „Einzelne große Betriebe erhalten Millionen und kaufen damit anderen Landwirten die Flächen weg“, sagt Michael Grolm, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft (AbL) in Mitteldeutschland. Der Verband vertritt vor allem Familienbetriebe. Nach seiner Meinung führt das zu einer „Verarmung“ in der Landwirtschaft. „Auf den Flächen der Großbetriebe werden eher Monokulturen angebaut“, so Grolm. Das sei weder gut für den Boden noch für die Tierwelt drumherum.