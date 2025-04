Halle/MZ. - Die Fluggäste am Flughafen Leipzig/Halle dürfen sich künftig auf neue Sonnenziele freuen. Der Grund dafür: Marabu Airlines, Schwestergesellschaft der Airline Condor, wird am Flughafen Leipzig/Halle zum Sommerflugplan 2025 eine eigene Basis eröffnen. Das geht aus einer Mitteilung Mitteldeutschen Flughafen AG hervor.

„Mit dem Flughafen Leipzig/Halle haben wir einen starken Partner mit einem attraktiven Einzugsgebiet an unserer Seite“, erklärte Axel Schefe, CEO von Marabu Airlines, die Eröffnung der neuen Basis. Zudem sei es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu weiterem Wachstum, sowohl bei der Flotte als auch beim Team.

Neue Basis von Marabu Airlines: Flüge nach Griechenland und Spanien

Marabu wird am Airport drei Flugzeuge vom Typ Airbus A 320neo stationieren. Insgesamt soll es über die Airline 47 Abflüge pro Woche geben. Zu den Zielen zählen unter anderem Korfu, Kos und Rhodos in Griechenland, Faro und Funchal in Portugal sowie die spanischen Ziele Fuerteventura, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Mallorca und Teneriffa.

„Die Eröffnung der Marabu-Basis ist ein Meilenstein auf unserem Weg, das Angebot an Sonnenzielen in Leipzig/Halle weiter auszubauen“, sagte Götz Ahmelmann, Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG. Das Passagiergeschäft am Flughafen speise sich zu gut drei Vierteln aus dem touristischen Bereich. Mit Marabu könne man in diesem Segment weiter wachsen.