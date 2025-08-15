Trotz hohem Leerstand in Weißenfels soll ein neues, kleines Quartier entstehen. 50 Wohnungen sind auf dem Gelände einer ehemaligen Schuhfabrik sind geplant.

Investor aus Leipzig baut Stadthäuser in Weißenfels: Wie hoch die Miete sein soll

Neue Wohnungen für Weißenfels: Diese Grafik zeigt, wie der neue Wohnkomplex am Mühlberg einmal aussehen soll.

Weißenfels/MZ. - Weißenfels ist für Investoren aus der Immobilienbranche kein einfaches Pflaster: Die Stadt im Burgenlandkreis mit knapp 38.000 Einwohnern hat einen Wohnungsleerstand von knapp 20 Prozent. Lohnt da der Bau neuer Mietshäuser? Das Leipziger Ingenieurbüro Morgenstern beantwortet diese Frage mit: ja.