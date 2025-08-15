weather regenschauer
  4. Immobilien: Investor aus Leipzig baut Stadthäuser in Weißenfels: Wie hoch die Miete sein soll

Trotz hohem Leerstand in Weißenfels soll ein neues, kleines Quartier entstehen. 50 Wohnungen sind auf dem Gelände einer ehemaligen Schuhfabrik sind geplant.

Von Steffen Höhne 15.08.2025, 16:15
Neue Wohnungen für Weißenfels: Diese Grafik zeigt, wie der neue Wohnkomplex am Mühlberg einmal aussehen soll. Foto: ib Morgenstern

Weißenfels/MZ. - Weißenfels ist für Investoren aus der Immobilienbranche kein einfaches Pflaster: Die Stadt im Burgenlandkreis mit knapp 38.000 Einwohnern hat einen Wohnungsleerstand von knapp 20 Prozent. Lohnt da der Bau neuer Mietshäuser? Das Leipziger Ingenieurbüro Morgenstern beantwortet diese Frage mit: ja.