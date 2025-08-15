Warnung vor „Mystery Boxen“ Datenleck bei „Secret Packs“: Warum der Verkauf von Retouren-Paketen riskant ist
Schrott, Schätze, Sexspielzeug: „Secret Packs“ oder „Mystery Boxen“ genannte Automaten verkaufen nicht zugestellte Pakete oder Retouren mit zufälligem Inhalt. Eine Datenschützerin aus Sachsen-Anhalt warnt nun: Für die ursprünglichen Adressaten kann das peinlich sein.
Halle/MZ - Socken, Servietten oder doch ein teures Smartphone? An sogenannten „Secret Packs“-Automaten verkaufen Händler nicht zustellbare Päckchen oder Retouren von Online-Händlern weiter. Der Reiz: Die neuen Käufer wissen vorher nicht, was sich im Paket, das eigentlich einmal ein Fremder bestellt hatte, verbirgt. Was für Einzelhändler und Versandkonzerne eine lukrative Verwertung der ungewollten oder verirrten Päckchen ist, kann laut Sachsen-Anhalts Datenschutzbeauftragter allerdings unangenehme Folgen für die ursprünglichen Adressaten haben.