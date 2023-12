Der US-Konzern will in Magdeburg Hightech-Chips produzieren, dafür werden aber vor allem Facharbeiter benötigt. Die Auswahlgespräche für den Nachwuchs haben bereits begonnen.

Die Intel-Mitarbeiter arbeiten in den Chip-Werken in sogenannten Reinräumen. Dort ist das Tragen von Schutzanzügen Pflicht – wie hier in Hillsboro im US-Bundestaat Oregon.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ. - Die ersten Auswahlverfahren mit elf Jugendlichen haben in der Vorwoche bereits stattgefunden. „Für die Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg werden wir auch selbst ausbilden“, sagt Mila Wilson. Sie verantwortet für den US-Konzern die Fachkräftegewinnung in Magdeburg. Im kommenden Jahr solle die Ausbildung der ersten 20 Mikrotechnologen starten, die später in den Reinräumen arbeiten sollen. Die Ausbildung sei ein Baustein in der Rekrutierung, so Wilson.