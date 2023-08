Taucha/DPA/MZ - Der Freistaat Sachsen fördert die Anschaffung von Balkonkraftwerken. Wer sich eine dieser kleinen Photovoltaikanlagen zulegt, kann einen Zuschuss von 300 Euro erhalten. Für das Programm stehen 6,5 Millionen Euro bereit. Damit könnten mehr als 20.000 Anlagen gefördert werden. Seit Montag kann der Zuschuss für bereits gekaufte und installierte Balkonkraftwerke beantragt werden, teilte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) mit.

Die Förderung muss bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden

Der Antrag muss bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) online gestellt werden. Dafür gelten einige Voraussetzungen. Unter anderem darf die Anlage nicht vor dem Stichtag 22. Juni 2023 gekauft worden sein, eine Rechnung muss vorliegen, das Balkonkraftwerk muss beim Stromnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur angemeldet worden sein.

Umweltminister Günther sieht die Förderung von Balkonkraftwerken als wichtigen Schritt für die Energiewende in Sachsen. „Wir brauchen große Projekte mit erneuerbaren Energien, aber genauso die vielen kleinen Beiträge“, sagte der Grünen-Politiker.

Die Stecker-Solaranlagen bestehen typischerweise aus zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Sie können einfach aufgebaut werden und speisen ihre Energie über eine Steckdose in das Hausnetz ein. Die Mini-Kraftwerke, die auch Mieter betreiben können, funktionieren zwar genauso wie die großen Anlagen auf dem Dach, sind aber im technischen Sinn eher ein stromerzeugendes Haushaltsgerät. Mit dem selbst produzierten Strom können Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschine oder Fernseher betrieben werden – im Gegenzug wird weniger Strom vom Energieversorger bezogen.

Die Anlagen werden schneller profitabel

Bisher dauert es etwa fünf bis sechs Jahre, bis sich der Kauf der Anlage amortisiert hat. Eine Anschaffung amortisiert sich, wenn die Erlöse, die durch die Anschaffung erzielt werden, erstmalig so hoch sind wie die Kosten der Anschaffung. Durch den Zuschuss von 300 Euro verkürzt sich diese Zeit erheblich. Ein Beispiel. Das Leipziger Start-up Priwatt gehört inzwischen zu den führenden Anbietern von Balkonkraftwerken in Deutschland. Eine 800-Watt-Anlage kostet laut Firmenangaben auf der Internetseite knapp 800 Euro. Durch den Bonus sind es nur noch 500 Euro. Es gibt auch günstigere Angebote in Baumärkten oder Lebensmittel-Discountern. Energieexperten raten jedoch, diese Anlagen genau zu prüfen. In Tests gab es oft Mängel.