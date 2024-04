In der neuen Batteriefabrik in Wittenberg soll auf zwei Etagen produziert werden. Das Hochregallager ist im Gebäude integriert. In einem zweiten Bauabschnitt soll auch ein Forschungszentrum gebaut werden, das über einen Glasgang mit der Produktion verbunden ist. Das bisherige Werk grenzt direkt an.

Fotografik: Tesvolt