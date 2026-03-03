Die Blockade der Straße von Hormus treibt weltweit die Öl- und Gaspreise. Sprit wird spürbar teurer. Auch andere Warenströme sind gestört. Warum sich die Lage schnell verbessern könnte.

Ein Mitarbeiter eines Brennstoffhändlers füllt an einem Haus einen Heizöltank.

Halle/MZ. - Am Ende des Winters bestellen viele Kunden von Christoph Kopahnke Heizöl nach. „Aktuell habe ich sehr viel zu tun, weil einige wegen der explodierenden Preise in Panik verfallen“, sagt der Brennstoffhändler aus Aschersleben (Salzlandkreis). „Ich rate von Käufen jetzt jedoch ab“, fügt er hinzu.