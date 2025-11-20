Für neue Modelle wird das Werk für einen dreistelligen Millionenbetrag ausgebaut. Dieses Jahr wird ein Produktionsrekord angepeilt.

Großinvestition trotz Autokrise: Was BMW in Leipzig anders macht

Auch der Mini Countryman wird als Stromer und als Verbrenner IM BMW-Werk in Leipzig produziert.

Leipzig/MZ. - Zum 20-jährigen Jubiläum des BMW-Werkes in Leipzig gibt es vom bayerischen Autobauer gute Nachrichten für den Standort: „Aktuell bereiten wir unser Werk auf künftige Fahrzeuggenerationen vor. Dafür investieren wir einen dreistelligen Millionenbetrag in die Erweiterung und Erneuerung unserer Anlagen und Strukturen“, kündigte Werkleiterin Petra Peterhänsel am Donnerstag an. Sie äußerte sich aber nicht konkret dazu, welche neuen Modelle in Leipzig künftig vom Band laufen sollen.