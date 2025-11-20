weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  BMW-Werk: Großinvestition trotz Autokrise: Was BMW in Leipzig anders macht

Für neue Modelle wird das Werk für einen dreistelligen Millionenbetrag ausgebaut. Dieses Jahr wird ein Produktionsrekord angepeilt.

Von Steffen Höhne 20.11.2025, 14:00
Auch der Mini Countryman wird als Stromer und als Verbrenner IM BMW-Werk in Leipzig produziert. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig/MZ. - Zum 20-jährigen Jubiläum des BMW-Werkes in Leipzig gibt es vom bayerischen Autobauer gute Nachrichten für den Standort: „Aktuell bereiten wir unser Werk auf künftige Fahrzeuggenerationen vor. Dafür investieren wir einen dreistelligen Millionenbetrag in die Erweiterung und Erneuerung unserer Anlagen und Strukturen“, kündigte Werkleiterin Petra Peterhänsel am Donnerstag an. Sie äußerte sich aber nicht konkret dazu, welche neuen Modelle in Leipzig künftig vom Band laufen sollen.