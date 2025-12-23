In Sachsen-Anhalt geben viele familiengeführte Betriebe mit traditioneller Küche auf. Angebote von Ketten, Imbissen und Restaurants mit ausländischer Kost füllen die entstehenden Lücken.

Gastronomie in Sachsen-Anhalt im Umbruch: Klassische deutsche Küche auf dem Rückzug

Küchenchefin Steffi Ballmann steht am Herd des Kemberger Schützenhauses. Hier wird alles noch frisch zubereitet. Doch Weihnachten ist Schluss

Halle/MZ. - Zu Weihnachten sind die Restaurants mit regionaler Küche voll – ohne Vorbestellung geht meist nichts. Doch blickt man ins Jahr zurück, wird deutlich: Traditionsreiche Gaststätten sind auf dem Rückzug, neue Ketten und Schnellrestaurants gewinnen dagegen an Boden.