Meyer Burger wollte Solarzellen-Produktion in Bitterfeld-Wolfen um zwei Gigawatt erweitern. Das findet nun in den USA statt. Welche Gründe das hat.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger stoppt vorerst den Ausbau des Solarzellen-Werkes in Bitterfeld-Wolfen. Die geplante Produktionskapazität werde stattdessen in den USA aufgebaut, kündigte Unternehmenschef Gunter Erfurt am Montag an.

Meyer Burger möchte Solarzellen-Werk in Colorado Springs in den USA errichten

Konkret will Meyer Burger ein Solarzellen-Werk mit einer anfänglichen Kapazität von zwei Gigawatt in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado errichten. Dort sollen zunächst 350 Arbeitsplätze geschaffen werden. Erfurt begründet die Entscheidung mit hohen Förderungen. Durch den sogenannten Inflation Reduction Acts würden Produkte von Meyer Burger bis 2032 rund 1,4 Milliarden US-Dollar gefördert.

Ursprünglich plante das Unternehmen, die Solarzellen hierzulande zu fertigen, und in die USA zu exportieren. Dort werden die Zellen zu Modulen verbaut. Erfurt betonte, dass das bestehende Werk in Bitterfeld-Wolfen davon unberührt weiterarbeitet. „Wir bauen nichts ab“, so Erfurt. Zudem erhielt Meyer Burger zuletzt eine EU-Förderung in Höhe von 200 Millionen Euro zum Ausbau der Fabriken in Europa. Ob und wann damit der deutsche Standort erweitert wird, ließ Erfurt offen.