Leipzig/MZ - Im Frühjahr 2019 hat Porsche bei einer großen Veranstaltung in Leipzig angekündigt, das Erfolgsmodell Macan als reines E-Auto zu bauen. Fünf Jahre hat es gedauert, bis das neue Modell nun vom Band läuft. Am Leipziger Werk hat das nicht gelegen, beim Bau neuer Produktionswerke lagen die Sachsen voll im Plan. Verzögerungen gab es laut Medienberichten wegen Problemen bei der Software für das neue Fahrzeug.

Der E-Macan ist allerdings auch kein Nachfolger des Macan mit Verbrennungsmotor. Es handelt sich im Grunde um ein komplett neues Fahrzeug. Keine Schraube habe der Neue mit dem Alten mehr gemeinsam, erklärte Baureihenleiter Jörg Kerner zuletzt gegenüber dem ADAC. Von null auf 100 schafft es der kleine Elektro-SUV in 3,3 Sekunden und wer gemäßigt fährt, kommt mit einer Ladung bis zu 613 Kilometer weit. Nach dem Sportflitzer Taycan ist der E-Macan das zweite reine Elektromodell des Stuttgarter Autobauers. Mit dem Fahrzeug will Porsche in der Elektromobilität durchstarten. Bis 2030 sollen 80 Prozent aller Neufahrzeuge des Konzerns vollelektrisch sein.

600 Millionen Euro in Leipzig investiert

Zum offiziellen Produktionsstart am Dienstag war daher auch viel Prominenz in die Messestadt gekommen. Neben Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und Vorstandschef Oliver Blume waren unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gekommen. Blume betonte, dass der „Elektromobilität die Zukunft gehört“.

Das Werk Leipzig ist hinsichtlich Flexibilität Vorreiter. Oliver Blume, Porsche-Vorstandschef

Ins Leipziger Werk wurden insgesamt 600 Millionen Euro investiert. Dafür entstand unter anderem ein weiterer Karosseriebau. Dort fertigen 800 Industrieroboter die Karosserie, die zu etwa einem Drittel aus Aluminium besteht. Blume betonte, die Fabrik sei hinsichtlich „Flexibilität und Nachhaltigkeit Vorreiter“. Anders als VW setzt Porsche aber darauf, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und reinem Elektro-Antrieb auf einer Linie zu produzieren. Porsche will so anpassungsfähig auf die Kundennachfrage reagieren. „Die Transformation verläuft nicht überall gleich schnell“, sagte Blume. Auch das BMW-Werk in Leipzig geht einen ähnlichen Weg.

800 neue Industrieroboter fertigen die Karosserie des neuen Macan. Foto: Jan Woitas/dpa

In Europa wird ab Herbst nur noch der E-Macan angeboten, da das Verbrenner-Modell wegen fehlender IT-Sicherheitssysteme nicht mehr in der EU zugelassen werden kann. Kunden in den USA oder China können weiter den Benziner bestellen. Wobei Porsche hofft, dass der Elektro-Macan gerade in China ein Verkaufsschlager wird. Dafür wird das Auto mit einem hochwertigen Entertainment-System mit mehreren Displays ausgestattet. Bei den Chinesen ist das gefragt. Dafür müssen die Kunden aber auch mindestens 85.000 Euro ausgeben. Wie die Vorbestellungen laufen, verrät der Konzern bisher nicht. Vom Erfolgsmodell Macan, das seit 2013 in Leipzig produziert wird, wurden mehr als 800.000 Fahrzeuge verkauft.

Für Porsche ist aber es ebenso wichtig, dass sich der Heimatmarkt erfolgreich entwickelt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing betonte, dass mit dem sogenannten Deutschlandnetz mit 9.000 Schnellladepunkten eine Grundversorgung in der Infrastruktur errichtet wird. Der Minister erklärte, dass sich auch die Automobilindustrie an dem weiteren Ausbau beteiligen muss. „Laden muss so einfach wie Tanken werden“, sagte Wissing. Bisher sind die deutschen Autofahrer beim Kauf von E-Autos zurückhaltend. Vor allem eine noch dünne Lade-Infrastruktur abseits der Autobahnen schreckt viele potenzielle Kunden ab.

Mitarbeiter wurden für neue Produktion qualifiziert

Die Investition von Porsche zeigt aber auch, dass der Autobauer an die Zukunft des E-Autos und den Produktionsstandort Deutschland glaubt. Im Leipziger Werk arbeiten 4.600 Mitarbeiter. Werkschef Gerd Rupp erklärte daher auch, dass die Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich sind. In den vergangenen Monaten sei die Belegschaft qualifiziert, um die E-Autos zu fertigen. Und weitere Elektro-Modelle sind in der Planung. Auf dem Leipziger Werksgelände stehen schon wieder Kräne und Bagger. Welches neue Fahrzeug in Leipzig den nächsten Produktionsstart feiert, dazu halten sich die Manager aber bedeckt.