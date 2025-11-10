Die Post hat in einigen Regionen Sachsen-Anhalts keine Filialen mehr. Welche drei Städte jetzt automatisierte Stationen haben.

Drei Automaten der Post gelten jetzt in Sachsen-Anhalt als Filialen

In Ostderweddingen gibt es bereits eine automatisierte Paketstation, diese gilt aber nicht als Filiale.

Halle/MZ/DPA. - Die Zahl der Postfilialen in Sachsen-Anhalt, die lediglich aus Automaten bestehen, nimmt zu. Nach Angaben dert Bundesnetzagentur gibt es solche automatisierten Stationen bereits in Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz), Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und Sülzetal (Landkreis Börde). Dort muss die Post keine Filialen mehr betreiben, in denen ein Mensch am Schalter steht.