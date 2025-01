Der Getränke-Konzern Coca-Cola investiert 45 Millionen Euro in sein hallesches Werk. Ab 2026 wird wieder der Klassiker Coca.Cola abgefüllt - in der Dose. Wie viele neue Jobs entstehen.

Coca-Cola investiert in Halle: Die Coke-Dose kehrt zurück

Ab 2026 sollen in Halle unter anderem Coca-Cola.Dosen abgefüllt werden.

Halle/MZ. - Der Getränkehersteller Coca-Cola baut sein Werk in Halle aus. Das Unternehmen wird in diesem Jahr für 45 Millionen Euro eine neue Abfüllanlage für Dosen installieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Linie soll voraussichtlich im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

Mit der neuen Dosen-Linie feiert die klassische Coke ihr Comeback in Halle. Nach der Wende hatte Coca-Cola das ehemalige VEB Getränkekombinat fortgeführt und dort ab 1991 Coca-Cola, Fanta und Sprite abgefüllt. Anfang der 2000er-Jahre wurde der Standort vollständig umgebaut. Seither werden auf zwei Linien vor allem Eisteegetränke der Marke Fuze in PET-Falschen produziert.

Künftig werden auch wieder die Klassiker Coke, Fanta und Sprite in 0,25 und 0,33 Liter Dosen abgefüllt. Mit der Millionen-Investition reagiert Coca-Cola nach eigenen Angaben auf die gestiegene Nachfrage: „Dosen liegen im Trend“, erklärt Uwe Blabusch, Betriebsleiter im Werk in Halle. „Allein im vergangenen Jahr erreichten Erfrischungsgetränke in Dosen im deutschen Markt ein Absatzplus von rund zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Nachdem zuletzt Stellen bei Coca-Cola in Deutschland abgebaut wurden, sollen für die neue Produktion nun in Halle 25 neue Stellen vor allem in der Produktion geschaffen werden.

Die Investitionen in den Standort in Halle sind die größte Einzelsumme der indiesem Jahr geplanten Investitionen von Coca-Cola: Insgesamt fließen rund 150 Millionen Euro in die regionalen Standorte, teilte das Unternehmen mit.