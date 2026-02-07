weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Autoland-Expansion unter Christian Lindner: Digitalisierung und KI im Fokus

Ex-Finanzminister mit neuem Job Autoland-Vizechef Christian Lindner kündigt Expansion des Konzerns an

Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner ist in den Fahrzeughandel eingestiegen. Der neue Autoland-Vize erklärt im MZ-Interview, was er vorhat und wie seine Frau die Jobwahl beeinflusste.

Von Steffen Höhne und Jan Schumann Aktualisiert: 09.02.2026, 12:16
Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner ist seit Januar Vize-Chef von Autoland.
Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner ist seit Januar Vize-Chef von Autoland. (Foto: Autoland)

Halle/MZ - Seit gut einem Monat ist der ehemalige Bundesfinanzminister und Ex-FDP-Chef Christian Lindner Vize-Chef des großen Gebrauchtwagenhändlers Autoland in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld). Als sein neuer Job Mitte November 2025 bekannt wurde, löste das bei vielen zunächst Verwunderung aus. Lindner soll bei seinem neuen Arbeitgeber vor allem den digitalen Vertrieb voranbringen. Die MZ-Redakteure Steffen Höhne und Jan Schumann sprachen mit ihm über seine neuen Aufgaben, wie es zu dem Wechsel kam und warum Unternehmen nicht auf Veränderungen in der Politik warten sollten.