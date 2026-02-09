Ein Frachtflugzeug von DHL hat am Wochenende über dem Flughafen Leipzig/Halle mehrere Schleifen gedreht. Das war der Grund.

Ein DHL-Flugzeug musste auf dem Weg nach Tel Aviv wieder zum Flughafen Leipzig/Halle zurückkehren.

Leipzig/Halle (Saale). – Eine Frachtmaschine des Logistikunternehmens DHL hat in der Nacht zu Samstag über dem Flughafen Leipzig/Halle mehrfach Schleifen gedreht.

Ursache dafür war ein technisches Problem, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG erklärte. Den Angaben zufolge war die Maschine, die auf dem Weg nach Tel Aviv (Israel) war, bereits in der Nähe von Prag, als ein Defekt festgestellt wurde.

Technikprobleme: DHL-Maschine kehrt zum Flughafen Leipzig/Halle zurück

Daraufhin habe die Crew entschieden, zum Airport Leipzig/Halle zurückzufliegen, da dort die notwendige Infrastruktur zur Behebung des Problems vorhanden sei. Gegen 6.30 Uhr sei das DHL-Flugzeug wieder am Flughafen Leipzig/Halle gelandet.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Großraumfrachter des Typs Airbus A300F4-600, der regelmäßig für Frachtflüge des Unternehmens genutzt wird. DHL betreibt am Flughafen Leipzig/Halle ein großes Logistikzentrum.