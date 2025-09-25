Importe aus der Volksrepublik haben sich im ersten Halbjahr um knapp 80 Prozent erhöht. Gefährden die Einfuhren die heimische Industrie? Experten sind unterschiedlicher Ansicht.

China flutet Sachsen-Anhalt mit Waren: Welche Produkte besonders gefragt sind

Die Importe aus China haben sich in drei Jahren verdreifacht.

Halle/MZ. - China überschwemmt Deutschland aktuell mit Waren, das gilt auch für Sachsen-Anhalt. „Teils unfaire chinesische Handelspraktiken gefährden immer mehr deutsche Industrieunternehmen“, sagt Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln der MZ. Besonders der Mittelstand mit seinen Zulieferprodukten gerate unter Druck.