Das Berliner Unternehmen eClear siedelt sich mit einer Tochter am Flughafen Leipzig/Halle an. Wöchentlich sollen drei Flieger aus China Waren einführen. Welche große Herausforderung es gibt.

Eine Boeing 777 Frachtmaschine der chinesischen Airline Air China Cargo bringt Pakete nach Deutschland. Leipzig/Halle will auch ähnliche Transporte anziehen.

Schkeuditz/MZ. - Ein Start-up will am Flughafen Leipzig/Halle den China-Handel vorantreiben. Das Berliner Unternehmen eClear unterstützt ausländische Unternehmen mit automatisierten Programmen bei der Zollabfertigung. Das Unternehmen arbeitet mit einem großen chinesischen Logistikkonzern zusammen, der bisher 28 Flüge pro Woche nach Europa durchführt.