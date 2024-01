Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) appelliert an die Bundestagsabgeordneten der Ampelkoalition, die Abschaffung der Dieselsubvention noch zu verhindern. „Die Bundesregierung wird sich nicht mehr bewegen, aber ich weiß, dass die Abgeordneten das Problem sehen“, sagte er am Dienstag in Magdeburg. „Die Reduzierung muss vom Tisch.“