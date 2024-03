Haldensleben/Alsleben/MZ. - An der ukrainisch-polnischen Grenze stauen sich die Lastwagen mitunter kilometerlang. In vielen Anhängern befinden sich Weizen, Mais, Erbsen oder Soja. Auch zum Hafen Haldensleben, 20 Kilometer nordöstlich von Magdeburg, fahren diese Lkw. „Wir schlagen auch ukrainische Agrargüter um“, sagt Arne Pröhl, Geschäftsführer der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben (UHH), wie sich die Hafengesellschaft nennt. Laut Pröhl liefern ukrainische Lkw Erbsen, Soja und Mais in sogenannten Big-Bags. „Wir öffnen diese und verladen sie weiter als Schüttgut“, erklärt Pröhl. Geliefert werde vor allem an Futterhersteller im mitteldeutschen Raum.

Aufgrund des langen Fahrtwegs und der schwierigen Logistik kommen die Lkw mit ukrainischem Getreide laut Pröhls Worten jedoch sehr unregelmäßig nach Haldensleben. Für den Hafen sei die Dienstleistung kein bedeutendes Geschäft. „Etwa fünf Prozent unseres jährlichen Umschlages entfällt darauf“, sagt Pröhl. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Hafengelände insgesamt 1,6 Millionen Tonnen per Schiff, per Bahn und per Lkw abgewickelt. Vor allem Kalisalz aus dem nahen Bergwerk Zielitz, Baustoffe und Holz aus dem Harz gehören neben Schwergut zu den wichtigen Gütern.

Pröhl ist einer der wenigen Logistik-Manager, der offen über Agrarimporte aus der Ukraine spricht. Die meisten Getreidehändler im mitteldeutschen Raum äußern sich zu dem Thema öffentlich nicht – vermutlich aus Sorge vor der Reaktion örtlicher Bauern. Vielen deutschen Landwirten sind die ukrainischen Importe ein Dorn im Auge.

So fordert der Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt, Martin Dippe, „einen konsequenten Stopp für die hiesige Verarbeitung ukrainischen Weizens“. Der deutsche Markt werde aktuell geflutet. Der Verbandschef macht die Importe mit dafür verantwortlich, dass der Weizenpreis in den vergangenen Monaten im freien Fall war.

Importe sind stark gestiegen

Hintergrund: Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt, sie wird auch Kornkammer Europas genannt. Nach Beginn des Ukraine-Krieges und der russischen Blockade der ukrainischen Seehäfen am Schwarzen Meer schossen die Weltmarktpreise für Weizen kurzzeitig auf mehr als 400 Euro je Tonne nach oben. Davon profitierten auch deutsche Bauern. Die EU-Kommission bot daraufhin Transittransporte etwa zu deutschen Seehäfen wie Hamburg an. Die Ukraine beliefert vor allem Staaten im Mittleren Osten und Nordafrika. Nach Einschätzung der Bauernverbände verbleibt jedoch ein steigender Anteil in der EU, denn diese hat auch die Zölle auf ukrainische Weizenimporte ausgesetzt. Erst diesen Monat wurde dies um ein weiteres Jahr verlängert.

Die Entwicklung des Weizen-Preises. Zu Beginn des Ukraine-Krieges Anfang 2022 schossen die Preise nach oben. Kroschel/finanzen.net

Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2021 etwa 211.214 Tonnen Weizen aus der Ukraine nach Deutschland eingeführt, im Jahr 2023 waren es 740.905 Tonnen. In zwei Jahren hat sich die Einfuhr mehr als verdreifacht. Insgesamt lag die Erntemenge in Deutschland 2023 bei 21,3 Millionen Tonnen.

Ist die Kritik von Landwirt Dippe also berechtigt? Der hallesche Agrarwissenschaftler Alfons Balmann sieht die steigenden Lieferungen nicht als Grund für den Preisverfall: „Man kann den Preisrückgang kaum auf Getreidelieferungen aus der Ukraine in die EU schieben.“ Es gebe gewisse lokale Effekte, so der Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle. Doch diese regionalen Preisunterschiede habe es schon immer gegeben. Nach seinen Worten werden die Preise unter anderem an der Agrarbörse Matif in Paris (Frankreich) ermittelt. Dort sei bei der Preisermittlung die Weltmarktversorgung entscheidend.

Blick auf die Hafenanlagen in Haldensleben – hier werden unter anderem Kalisalz, Holz aus dem Harz und Baustoffe umgeschlagen. Foto: UHH

Das sieht Michael Gutting, Geschäftsführer der Saalemühle in Alsleben (Salzlandkreis), ähnlich: „Deutschland ist ein Nettoexporteur von Weizen.“ Es werde mehr Getreide in Deutschland angebaut als verbraucht. Im Jahr 2023 exportierte Deutschland 6,6 Millionen Tonnen Weizen. „Meistens bestimmt der Exportpreis des Weizens auch den Marktpreis in Deutschland“, erläutert der Mühlenchef. Aktuell liege der Weizenpreis bei etwa 180 Euro je Tonne.

Die Saalemühle ist in Sachsen-Anhalt ein Großabnehmer. Laut Gutting verarbeitet sie aber kein ukrainisches Getreide. „In der EU gibt es strenge Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“, sagt Gutting. Bei den Lieferungen aus der Ukraine gebe es das Risiko, dass Spritzmittel verwendet würden, die hier nicht zugelassen seien.

Den Unmut der Landwirte kann Gutting dennoch nachvollziehen: „Aufgrund deutlich gestiegener Preise für Dünger und Pflanzenschutzmittel lassen sich zu den aktuellen Preisen die Kosten kaum mehr decken.“

Der deutsche Markt wird mit ukrainischem Getreide geflutet. Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt

Noch größere Probleme haben laut einem mitteldeutschen Getreidehändler jedoch die ukrainischen Landwirte. „Sie bekommen nur noch einen Teil der Ware per Schiff abtransportiert“, so der Händler, der nicht namentlich genannt werden will. Per Lkw und Bahn könnten jedoch nur vergleichsweise geringe Mengen transportiert werden. „Wenn ein Lkw aus der Südukraine eine Woche nach Deutschland unterwegs ist, dann sind die Logistikkosten extrem hoch.“ Der Händler spricht davon, dass die ukrainischen Bauern teilweise lediglich 80 Euro je Tonne für den Weizen erhalten. „Das deckt ihre Kosten nicht, doch sie müssen ihre Lager leer machen.“ Das heißt, der Verfall der Getreidepreise geht nicht auf ukrainische Importe nach Deutschland zurück. Da die Ukrainer aber absolute Tiefstpreise akzeptieren müssen, um Weizen überhaupt verkaufen zu können, ist der Weltmarktpreis unter Druck.

Auch wenn die ukrainischen Importe laut Agrarexperten nicht den deutschen Marktpreis bestimmen, machen Händler und auch Landwirte mitunter ein Schnäppchen. Nach Angaben von Agrarwissenschaftler Balmann gibt es Regionen in Deutschland, „die an Ware aus der Ukraine interessiert sind, wie die Veredlungsregion Nordwestdeutschland“. Balmann meint damit Höfe mit Schweine- oder Milchviehhaltung, die viel Futtermittel zukaufen. Während in Ostdeutschland viele Betriebe in der Pflanzenproduktion tätig sind, setzen Familienbetriebe in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vielfach auf Tierproduktion.

Aufwendige Logistik für ukrainisches Getreide

Auf Druck der polnischen Landwirte hat die Regierung in Warschau den Import von ukrainischem Weizen gestoppt. Bauernbund-Chef Dippe befürchtet, dass künftig noch mehr ukrainisches Getreide auf dem deutschen Markt landet. Nach seiner Ansicht soll es „lediglich Transitkorridore für Weizen aus der Ukraine geben, die wirklich funktionieren“. Von den deutschen Seehäfen solle das Getreide dann beispielsweise nach Nordafrika verschifft werden.

Dass der Hafen Haldensleben künftig nennenswert mehr ukrainische Agrarprodukte umschlägt, glaubt Pröhl nicht. „Wir haben einige Anfragen aus der Ukraine, doch es fehlt Transportkapazität.“ Der Geschäftsführer nennt ein Beispiel: „Die ukrainischen Bahnstrecken basieren wie in Russland auf einem Breitspurnetz.“ An den Grenzübergängen müsse daher aufwendig umgeladen werden.

Doch es gibt auch noch andere Gründe. Der Hafen hat eine Getreidehalle an einen deutschen Händler vermietet. Daher wird in Haldensleben bisher auch kein ukrainischer Weizen umgeschlagen. Man will dem Händler offenbar keine Konkurrenz vor der Haustür machen. Pröhl sagt daher auch deutlich: „Von einer Flut ukrainischer Agrarprodukte kann bei uns keine Rede sein.“