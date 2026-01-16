weather wolkig
Der Sportwagenbauer hat im vergangenen Jahr weltweit zehn Prozent weniger Autos verkauft. Vor allem in China gibt es Absatzeinbrüche. Der Macan rettet bisher in Leipzig die Bilanz.

Von Steffen Höhne 16.01.2026, 12:01
Ein Mitarbeiter montiert einen Porsche Macan im Werk Leipzig. Die Verkäufe des Modells waren 2025 stabil. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig/MZ. - Der Sportwagen-Hersteller Porsche steckt in einer Absatzkrise: Insgesamt verkaufte die VW-Tochter im vergangenen Jahr gut 279.400 Sport- und Geländewagen – ein Minus von zehn Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit dem Corona-Jahr 2020. Damals hatten die Schwaben fast 272.200 Fahrzeuge ausgeliefert.