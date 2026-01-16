Der Sportwagenbauer hat im vergangenen Jahr weltweit zehn Prozent weniger Autos verkauft. Vor allem in China gibt es Absatzeinbrüche. Der Macan rettet bisher in Leipzig die Bilanz.

Absatzkrise bei Porsche - Leipziger Werk noch recht stabil

Ein Mitarbeiter montiert einen Porsche Macan im Werk Leipzig. Die Verkäufe des Modells waren 2025 stabil.

Leipzig/MZ. - Der Sportwagen-Hersteller Porsche steckt in einer Absatzkrise: Insgesamt verkaufte die VW-Tochter im vergangenen Jahr gut 279.400 Sport- und Geländewagen – ein Minus von zehn Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit dem Corona-Jahr 2020. Damals hatten die Schwaben fast 272.200 Fahrzeuge ausgeliefert.