In Sachsen-Anhalt haben die Verkäufe von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotor bundesweit am kräftigsten zugelegt. Warum reine Elektro-Pkw aktuell Ladenhüter sind.

24 Prozent Plus bei Neuwagen: Sachsen-Anhalter kaufen Verbrenner

Der VW Golf war im ersten Halbjahr der meistverkaufteste Neuwagen in Deutschland.

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt gibt es im laufenden Jahr einen Autoboom: Im ersten Halbjahr stiegen die Neuwagenverkäufe um mehr als 24 Prozent auf etwa 25.000. In keinem anderen Bundesland gab es einen solchen Zuwachs, ermittelte das Auto-Abo-Start-up Finn auf Grundlage von Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). „Es gibt einen Nachholbedarf“, interpretierte Thomas Peckruhn, Vize-Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, die Entwicklung. In den vergangenen Jahren habe es bei vielen Modellen Lieferengpässe gegeben. Diese würden sich jetzt auflösen.

Warum das Plus im Land so hoch ist, darüber kann nur gemutmaßt werden. So ist der Nachholeffekt womöglich besonders groß. 2023 waren die Neuzulassungen in Sachsen-Anhalt noch zurückgegangen. Sondereffekte bei den Zulassungen, etwa durch große Autovermietungen, seien nicht erkennbar teilte Finn mit.

Sachsen-Anhalt hatte bei den Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2024 den prozentual höchsten Anstieg. Grafik: Kroschel

Der Sangerhäuser Unternehmer Peckruhn, der mehrere Skoda-Autohäuser in Mitteldeutschland betreibt, spricht zudem von einem „Wiederaufleben des Verbrenners“. Die großen Fahrzeughersteller würden einerseits wieder Anreize wie niedrige Leasingraten für den Kauf von Fahrzeugen mit Benzinmotoren gewähren. Andererseits seien staatliche Prämien für E-Autos ausgelaufen.

Hybride sind stark gefragt

Das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Im ersten Halbjahr 2024 wurden laut KBA in Sachsen-Anhalt 10.179 Fahrzeuge mit Benzinmotor neu zugelassen, das ist ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Diesel stiegen die Neuzulassungen um 25 Prozent auf 4.583. Reine E-Autos wurden nur 1.811 verkauft - ein Minus von 23 Prozent. Die höchsten Zuwächse verzeichneten Hybrid-Fahrzeuge, die Elektro- und Verbrennungsmotor kombinieren: Mit 8.373 Neuzulassungen lag das Plus bei 39 Prozent. „Die guten Verkaufsergebnisse des Hybrids zeigen, dass die Kunden durchaus umweltschonende Autos kaufen möchten“, sagte Peckruhn. Anders als E-Autos hätten Hybride aber größere und sichere Reichweiten.

Nach Einschätzung des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research in Bochum (Nordrhein-Westfalen) befinden sich die deutschen Autobauer in einer schwierigen Situation: „Sie haben Interesse am Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren, da sie damit gut Geld verdienen.“ Allerdings müssten sie auch von der EU vorgegebene niedrigere CO2-Grenzwerte für ihre Flotten einhalten. „Der Kompromiss sind Hybrid-Autos, die vergleichsweise günstig angeboten werden.“

Die Bundesregierung zerstört die deutsche Autoindustrie. Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte

Ende 2023 hatte die Bundesregierung überraschend bekanntgegeben, dass die Förderung von E-Autos eingestellt wird. Viele Hersteller gewährten daher die Prämie aus der eigenen Tasche, um die Kunden nicht zu stark zu verunsichern. Dudenhöffer geht mit der Politik hart ins Gericht: „Die Bundesregierung zerstört die deutsche Autoindustrie.“ Die Hersteller hätten sich alle auf die Umstellung der Produktion auf E-Autos eingestellt und viel investiert. „Nun wird der Hochlauf der E-Mobilität abgewürgt“, befürchtet Dudenhöffer.

Nur wenige E-Autos aus China bisher

Ab 2035 sollen in der EU keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Doch dagegen gibt es immer größere politische Widerstände. „Sahra Wagenknecht, Markus Söder und die AfD machen Stimmung gegen die E-Autos“, erklärte der Automobilexperte. Die E-Mobilität sei jedoch weltweit auf dem Vormarsch. „Wir riskieren gerade, dass unsere Autokonzerne von chinesischen Herstellern abgehängt werden.“ Die EU hat bereits Zölle auf chinesische E-Autos erhoben, die im November 2024 in Kraft treten sollen. Die EU-Kommission wirft China vor, die Produktion von E-Autos massiv zu subventionieren und somit die Preise zu verzerren.

Bisher spielen chinesische Hersteller auf dem deutschen Markt noch keine große Rolle. Der Konzern BYD etwa verkaufte im ersten Halbjahr 1.200 E-Autos hierzulande. Das ist zwar ein kräftiger Zuwachs zum Vorjahr. Verglichen mit den Verkäufen der deutschen Hersteller sind es aber sehr wenig Fahrzeuge.