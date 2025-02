In der Schau „Rococo en miniature“ auf der Heidecksburg wird eine spätbarocke Phantasiewelt gezeigt, die zwei Thüringer akribisch jahrzehntelang aufgebaut haben.

Sensationeller Prunk in Rudolstadt

Das Schlosstheater ist das jüngste der Ausstellungsstücke in Rudolstadt.

Es waren einmal zwei Jugendliche. Saßen in der Berufsschule – sie sollten Dekorateure werden – in Sonneberg und langweilten sich im Unterricht sehr. Um dem abzuhelfen, begannen sie, unter der Bank Schlachten auszufechten. Mit hölzernen Halma-Figuren – anfangs einfache, später bemalte, mit der Zeit immer feiner gestaltet mit Bärten, Perücken und Armen. Herzoge und Könige mit eigenen Reichen wurden daraus und Heere mit zahllosen Kämpfern. 600 Figuren sollen sie dabei verbraucht haben, wird erzählt. Später – als die Halmasteine langweilig wurden – begann die „Blei-Zeit“, wie sie ihre Schöpfer nannten, in der sich ihre selbstgefertigten Zinn-Soldaten auf dem Schlachtfeld trafen.