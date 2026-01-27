Das „Orchidea Huong“ in Wernigerode bietet seit fast 20 Jahren niveauvolle Küche aus Vietnam und aus Japan an. Das Konzept funktioniert.

Wer die Wahl hat, ...

Huong Trute hätte vor zwei Jahren schon in Rente gehen können. Sie möchte aber lieber weiter ihre beiden Restaurants in Wernigerode betreiben.

Die vietnamesische Küche, sagt Huong Trute, sei lebendig, würzig; die einzelnen Geschmacksnuancen träten stärker hervor. Die japanische hingegen eleganter und zurückhaltender, die Ursprungszutaten kämen stärker zur Geltung. Erstere käme dem deutschen Gaumen eher entgegen, dafür spreche auch die Wichtung beider Küchen: 60 Prozent ihrer Gäste wählten vietnamesisches, 40 Prozent das japanische Essen.