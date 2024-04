Waldbrände im Harz Nach Streit im Nationalpark Harz: Mit Kissen und Sensoren gegen kommende Großfeuer

So hoch wie die Flammen schlugen 2022 im Harz auch die Emotionen. In Folge eines Großbrands unterhalb des Brockens gab es Streit um die richtigen Konsequenzen. Mittlerweile ist in der Brandprävention viel passiert - und die hitzigen Gemüter haben sich abgekühlt.