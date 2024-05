Bei einem Unfall auf der B6 im Landkreis Leipzig ist am Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Das Auto des Mannes war zuvor in den Gegenverkehr geraten.

Leipzig. - Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat am Montag auf der B6 im Osten von Leipzig bei einem schweren Verkehrsunfall sein Leben verloren.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Senior mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße 6 zwischen Deuben und Wurzen (Landkreis Leipzig) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Omnibus zusammengeprallt.

Der VW des Rentners schleuderte daraufhin gegen das Taxi eines 59-Jährigen. Der 80-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb, so die Polizei. Der Fahrer des Busses wurde ebenfalls verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Bundesstraße 6 war seit den frühen Nachmittagsstunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger sei vor Ort, um die Umstände des Unfalls zu klären. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.