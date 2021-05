Unfall auf A2 bei Eilsoleben: A2 Richtung Hannover nach nach Reifenplatzer mehrere Stunden gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall ist die A2 in Richtung Hannover am Dienstagabend mehrere Stunden gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr etwa 200 Meter vor der Autobahnabfahrt Eilsleben (Landkreis Börde), so die Mitteilung der Polizei in Hohenwarsleben. Demnach verlor ein 35-jähriger aus Weißrussland nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über seinen Sattelzug und durchbrach anschließend die ...

Nach einem Verkehrsunfall ist die A2 in Richtung Hannover am Dienstagabend mehrere Stunden gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr etwa 200 Meter vor der Autobahnabfahrt Eilsleben (Landkreis Börde), so die Mitteilung der Polizei in Hohenwarsleben. Demnach verlor ein 35-jähriger aus Weißrussland nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über seinen Sattelzug und durchbrach anschließend die Mittelschutzplanke.

Durch den Aufprall riss die Plane des Sattelaufliegers und Teile der Ladung fielen auf Autobahn in Richtung Berlin. Der Sattelzug kam auf der linken Spur zum Stehen, hieß es. Mehrere Pkw fuhren über die Teile und wurden beschädigt. Die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde für die Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt. In Richtung Berlin kam es ebenfalls zu Einschränkungen. (mz)