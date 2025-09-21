Das Zeichen für Schutzgebiete mit der schwarzen Waldohreule auf gelbem Grund wurde von dem Umweltschützer Kurt Kretschmann erfunden, der im brandenburgischen Bad Freienwalde wirkte.

Das ehemalige Wohnhaus von Kurt Kretschmann, in dem heute ein Museum untergebracht ist.

Bad Freienwalde/MZ - Wer durch den kleinen, beschaulichen Kurort Bad Freienwalde in Brandenburg, nahe an der Grenze zu Polen, fährt, sieht an vielen Stellen noch Nachwende-Tristesse: leerstehende Altbauten, unsanierte Plattenbauten und Billigläden. Auch das einzige Hotel, der Eduardshof im Gewerbegebiet, steht schon lange leer. Immerhin ist die lange, hässliche Brücke aus Beton, die die Bundesstraße quer durch den Ort führte, jetzt abgerissen, denn sie bedrohte den offiziellen Status als Kurstadt.