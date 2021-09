Verschönerungsverein in Frose sucht freiwillige Helfer

Frose/MZ - Es gibt schon einige schöne Ecken, die der Froser Natur- und Verschönerungsverein hergerichtet hat. Doch um den ganzen Ort angemessen in die Winterpause schicken zu können, braucht die kleine Truppe um Birgit Rabenstein Verstärkung.

Deshalb lädt der Verein am Sonnabend, 9. Oktober, zu einem Herbstputz ein. „Seid wieder dabei, unseren Ort zu verschönern“, ruft Birgit Rabenstein alle Freiwilligen - egal ob Vereinsmitglied oder „normalen“ Bürger - auf.

Treffpunkt für die Helfer wird um 8.30 Uhr am Parkplatz beim Schützenhaus sein. „Bringen Sie bitte Arbeitsgeräte wie Hacke, Harke und Gartenschere, Unkrautstecher, Eimer, Grubber und Handschuhe, Spaten, gutes Wetter und gute Laune mit“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Als Einsatzorte nennt sie die Beete am Schützenhaus, die der Verein angelegt hat, die am Bendixstift und am Eingang des Friedhofes. Dazu kommen die Pflanzsteine in der Sandkuhle, in denen der Verschönerungsverein bereits die schönsten Blumen zum Blühen gebracht hat und das Beet vorm Grundstück Jägergasse 66.

Außerdem sollen an diesem Tag zwei Bäume gepflanzt werden: eine Blautanne vorm Bendix -Stift und eine Blasenesche in der Nähe der Sparkasse. „Andere Vorschläge sind natürlich ebenfalls sehr willkommen“, sagt Birgit Rabenstein.

Die coronabedingten Verhaltensweisen seien beim Einsatz zu beachten. „Wir freuen uns und wünschen uns viele Helfer“, meint die Chefin weiter und kündigt nach getaner Arbeit für 10.30/ 11 Uhr einen Imbiss im Bendix-Stift an.