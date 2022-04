Trotz Handicap: Christian Wolf hat bei Beesenlaublinger Firma einen normalen Job gefunden

Christian Otto an seinem Arbeitsplatz bei der Firma Günter Schröder Mineral- und Erdbau GmbH in Beesenlaublingen.

Beesenlaublingen/MZ - Ob er jemals einen anderen Berufswunsch hatte? Christian Otto antwortet pragmatisch: „Ich wusste, es muss eine sitzende Tätigkeit sein“, sagt der 31-Jährige, der im Büro der Firma Günter Schröder Mineral- und Erdbau GmbH in Beesenlaublingen arbeitet. Die Auswahl war zwar von Anfang an eingeschränkt - Christian Otto sitzt im Rollstuhl. Dennoch betont er: „Es macht mir Spaß. Ich komme gern zur Arbeit.“ In der Firma ist er unter anderem für die Rechnungserstellung zuständig.