Tanz für den verstorbenen Opa

Die 14-Jährige beteiligt sich am DAK-Dance-Contest und geht für Sachsen-Anhalt ins Rennen.

Fabienne Sara Fritschi trainiert auch in Coronazeiten - anstatt in der Turnhalle dann im heimischen Garten.

Alsleben - Die Tänzer des Tanzsportabteilung von Blau-Weiß Könnern drücken seit Tagen ganz fest die Daumen. Nämlich für eine aus ihren Reihen - Fabienne Sara Fritschi. Die 14-Jährige aus Alsleben nimmt am DAK-Dance-Contest für Sachsen-Anhalt teil und fiebert schon dem 9. Juni entgegen.

Denn nach der Online-Abstimmung, die noch bis zum Pfingstsonntag läuft, wird eine Online-Jury in drei Altersklassen die Sieger für Sachsen-Anhalt küren. Diese gehen dann für ihr Bundesland beim Bundesausscheid ins Rennen. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen professionellen Tanzworkshop mit einem Profi-Tanzlehrer. „Ziel des Contests ist es, sich auch in der Coronazeit zu bewegen“, sagt die Achtklässlerin der Sekundarschule in Könnern.

„Ich sollte ein Tanzvideo von mir hochladen“

Für die Tänzerin ist das kein Problem. Auch wenn die wöchentlichen Trainings in der Turnhalle in Könnern schon seit Monaten flach fallen, hält sich die Sportbegeisterte mit Workouts und Joggen fit. Der Tanzwettbewerb war nun eine weitere willkommene Abwechslung.

„Ich sollte ein Tanzvideo von mir hochladen“, erzählt Fabienne. Ganz bewusst hat sie eins vom vergangenen Jahr ausgesucht. Es entstand bei einem Turnier in Saint Louis, bei dem Fabienne mit dem Titel „Say Something“ von A Great Big World und Christina Aguilera an den Start ging. Für das junge Mädchen hat der Titel eine ganz wichtige Bedeutung: „Den Tanz auf dem Video verbinde ich mit Gedanken und Liebe zu meinem verstorbenen Opa.“

Gleich zwei Personen hätten ihr beim Einstudieren geholfen, ihr Alslebener Trainer Sebastian Mattner und eine Choreographin aus München, mit der die Tanzabteilung aus Könnern schon seit längerem zusammenarbeitet. Auch bei den Choreografien für die Gruppentänze, bei denen sich Fabienne ebenfalls zu Rhythmen des Jazz- und Modern Dance bewegt. Und das Tanzen begleitete sie schon viel früher. „Als ich zwei war, habe ich mit Gardetanz angefangen“, erzählt die aus Baden-Württemberg stammende Tänzerin.

Noch bis zum 23. Mai abstimmen

Nach ihrem Umzug mit ihrer Familie kam sie zum SV Blau-Weiß Könnern, der schon seit vielen Jahren eine erfolgreiche Tanzsportabteilung unter der Leitung von Sabine Herrmann besitzt. Auch wenn Fabienne viel Zeit für die Proben opfert, so bleibt auch noch ein bisschen Zeit, um sich auf die Mopedführerschein-Prüfung vorzubereiten. Dann kann sie künftig selbst zum Training nach Könnern fahren, „ich hoffe sehr, dass wir nach Pfingsten zumindest wieder draußen trainieren können“. (mz)

Wer Fabienne Sara Fritschis Tanzvideo anschauen und für sie abstimmen möchte, kann das noch bis Sonntag, 23. Mai, unter folgender Adresse tun: https://bit.ly/3eXvFje