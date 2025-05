Seniorin zahlt fünfstelligen Geldbetrag an Trickbetrüger

Landkreis Oder-Spree - Eine 85-jährige Frau hat auf einen Anruf hin einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Schmuck an einen Trickbetrüger übergeben. Die Frau aus dem Landkreis Oder-Spree habe einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als Polizist ausgegeben habe, teilte die Polizei mit. Am Telefon habe der Mann der Frau erzählt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Demnach drängte er die 85-Jährige dazu, eine angebliche Kaution zu zahlen, damit die Tochter nicht in Haft muss. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und wegen Amtsanmaßung.