Ist ein Blackout, wie jüngst in Spanien und Portugal, auch in Weißenfels möglich? Wie das deutsche Stromnetz dagegen geschützt und wie gut der örtliche Versorger vorbereitet ist.

Blackout auch in Weißenfels?

Weißenfels - Nach dem großflächigen Blackout in Spanien und Portugal vor rund drei Wochen stellt sich vielen die Frage, ob so ein Stromausfall auch in Weißenfels möglich ist. Um es vorwegzunehmen: theoretisch ja, aber es ist extrem unwahrscheinlich, sagen Lars Meinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke Weißenfels, und sein technischer Leiter Dennis Hannich. Im MZ-Gespräch klären beide die wichtigsten Fragen.