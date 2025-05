Berlin - Nach der umgehenden Sperrung der Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide müssen Autofahrer deutlich mehr Zeit einplanen. Am Morgen staute es sich auf umliegenden Straßen, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf der Plattform Bluesky mitteilte.

Stau bildete sich auf der Umfahrung via Wilhelminenhofstraße und Nalepastraße (zunächst je mehr als 15 Minuten), der Minna-Todenhagen-Straße (mehr als 25 Minuten) sowie der Rudolf-Rühl-Allee und der Griechischen Allee (je mehr als 20 Minuten), wie die VIZ mitteilte.

Die marode Brücke war gestern ab sofort komplett und weiträumig gesperrt worden. „Erneut ist Infrastruktur marode und wir müssen zu drastischen Maßnahmen greifen“, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Ein Termin für den Abriss steht aber bisher nicht fest.

Auch mehrere Tram-Linien sind betroffen

Bereits seit Ende April galt eine Sperrung der 1989 in Spannbetonbauweise errichteten und fast 245 Meter langen Brücke im Bezirk Treptow-Köpenick für den gesamten Verkehr darauf. Sie umfasst nun auch den Verkehr unter dem Bauwerk, einschließlich Straßenbahn, Fußgänger und Radfahrer. Mehrere Tram-Linien wie die M17, 21 und 27 sind betroffen. Die BVG hat einen Notplan erarbeitet.