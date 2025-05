Potsdam - Ein 91 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine 87-jährige Frau in einer Seniorenresidenz in Rathenow (Havelland) getötet zu haben. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft schließe nicht aus, dass der Mann sich anschließend selbst das Leben nehmen wollte, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Demnach war der Mann nach der mutmaßlichen Tat am Montagabend in der Nähe der Seniorenresidenz auf ein Baugerüst geklettert.

Die „Märkische Allgemeine“ hatte am Montagabend über den Fall berichtet. Demnach waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Mann von dem Gerüst zu holen. Laut dem Bericht gelang dies mit einer Drehleiter.

Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde der 91-Jährige vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Es bestehe der Verdacht des Mordes.