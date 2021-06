Neuer Spielplatz in Cochstedt braucht noch die offizielle Abnahme

Begeistert schaukelt die dreijährige Nayla auf einem Federtier des neuen Spielplatzes in Cochstedt.

Cochstedt - Die meisten Spielgeräte und die Bänke stehen und auch der größte Teil des Sandes ist bereits auf dem neuen Mehrgenerationenspielplatz in Cochstedt aufgeschüttet. Nun fehlen nur noch die angekündigte Seilrutsche und die technische Abnahme des Spielplatzes als Voraussetzung für die Übernahme des Platzes durch die Stadt.

Der Verein „Hecklingen – gemeinsam Zukunft gestalten“ hatte den Spielplatz über Spendengelder und eine Elterninitiative finanziert und ehrenamtlich angelegt. Allerdings schilderte Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart in der jüngsten Ratssitzung auch, dass eines der drei Schaukeltiere, die von einem anderen Platz in Cochstedt umgesetzt wurden, ohne Gewalteinwirkung kaputtgegangen ist.

Während dort ein Kind schaukelte, sei plötzlich die Stahlfeder gebrochen, erzählte Weißbart. Offiziell könnte der Platz vielleicht in einem Monat übergeben werden, hofft der Ortsbürgermeister. Wie er berichtete, ließen sich die Kinder wohl nicht vom Absperrband abhalten.

Martin Zimmermann, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, berichtete von etwa 50 bis 100 Euro, die eine neue Feder für die Kamelschaukel kosten würde, sodass eine Reparatur des bereits betagten Schaukeltieres günstiger als ein Neukauf wäre.

„Vielleicht findet sich ja jemand in Cochstedt, der es spendet“, überlegte er. Der Verein will in zwei bis drei Wochen noch Sand nachfüllen, bevor es zur Abnahme kommt. Informationen zum Verein, seine Projekte und Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.fv-hecklingen.de oder www.facebook.com/Hecklingen.GemeinsamZukunftGestalten.