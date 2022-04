In Hoym können sich Bürger jetzt kostenlos auf das Coronavirus testen lassen

Hoym/MZ - „Das ist so toll, dass es das hier jetzt gibt“, spricht Wolfgang Hirsch von der neu eröffneten Corona-Teststation im Seeland. Der einzigen, die hier im Moment existiert. Hirsch will am Abend mit seinem Nachterstedter Posaunenchor proben - das geht immer nur mit offiziellem Test. Den können sich die Seeländer nun in Hoym holen - gleich gegenüber vom Edeka-Markt.