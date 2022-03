Für Zigarettenklau in Hoymer Supermarkt eingebrochen

Einbrecher haben sich durch Einschlagen einer Glastür Zugang in den Edeka-Markt in Hoym verschafft.

Hoym/MZ - Von Zeugen wurde am Sonnabend der Einbruch in den Edeka-Markt in Hoym beobachtet. Mehrere unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen der Türverglasung Zugang zum Markt und entwendeten dort eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Kurz nach der Tat flüchtete ein Kombi in Richtung Nachterstedt vom Gelände.

Beim Eintreffen der Polizei konnten noch sehr viele ungeöffnete Zigarettenschachteln im Eingangsbereich gefunden und sichergestellt werden. Nach Erscheinen des Verantwortlichen wurden sie übergeben, eine Inventur zu genauen Schadensaufstellung des Diebesgutes steht noch aus.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder dem Verbleib des Diebesguts nimmt das Revier Salzlandkreis, gern auch telefonisch, unter 03471/3790 entgegen.