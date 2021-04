Ekelfund am Feldweg: Wer entsorgt ein totes Tier im Müllsack?

Nicht nur der Kopf des Tieres schaut aus der Tüte, auch an den Gedärmen haben sich Tiere schon bedient.

Es ist eine gewöhnliche Hunderunde gewesen, auf der Mandy Lorz vor einigen Tagen mit ihrem Vierbeiner unterwegs war. Doch plötzlich lag ein beißender Verwesungsgeruch auf dem Feldweg von Nienburg ins benachbarte Altenburg in der Luft.



„Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Man hört ja so oft, dass zum Beispiel auch Babys entsorgt werden“, sagt die Nienburgerin. Also fasste sie sich ein Herz und folgte ihrem Hund, der schon an der Leine zog.



Ein paar Minuten Fußmarsch später, an einer Böschung nahe dem Ortsausgang von Nienburg, machte Mandy Lorz dann die grausige Entdeckung: Aus einer blauen Plastiktüte quollen Gedärme heraus. Offenbar hatten sich Wildtiere bereits an dem Tierkadaver bedient.

Nach der Meldung an das Ordnungsamt in Nienburg passierte mehrere Tage nichts

„Ich holte einen Stock, um damit nachzuschauen, um was für ein Tier es sich handelt“, erzählt Mandy Lorz. Dann legte sie den Kopf des Tieres frei - es war ein Ziegenbock.



„Ein ganz junges Tier war es nicht, ich konnte schon die Hörner erkennen“, sagt Mandy Lorz, die nach ihrem Fund sofort das Ordnungsamt der Stadt Nienburg informierte. „Die Mitarbeiter sagten mir, dass sie sich drum kümmern“, so die Nienburgerin.



Allerdings hat das Tier auch Ende vergangene Woche noch unverändert dort gelegen. „Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Kinder damit spielen oder andere Tiere sich durch den Kadaver mit Krankheiten infizieren“, sagt Mandy Lorz und hofft, dass der Bock schleunigst wegkommt.

Sprecher der Kreisverwaltung weist auf Pflichten der Tierhalten hin

Doch verantwortlich ist das Ordnungsamt Nienburg eigentlich nicht. „Ein Tierhalter ist für sämtliche Kosten selbst verantwortlich“, betont Kreissprecher Marko Jeschor. Seinen Angaben zufolge muss er wissen, dass er neben den Kosten für Pflege, Futter und den Tierarzt auch die Entsorgung des toten Tieres einplanen und tragen muss.



In diesem Fall wäre die SecAnim GmbH mit Sitz in Genthin zuständig. Dort kann man anrufen und sein totes Tier abholen und entsorgen lassen. Für die Grundstücksbesitzer, Straßenbaulastträger (öffentliche Straßen und Plätze) oder die Unterhaltungspflichtigen (Gewässer) besteht laut Kreisverwaltung gegenüber der SecAnim GmbH eine Meldepflicht nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz.



„Werden diese wild entsorgt, stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann“, sagt Marko Jeschor. Ausgenommen seien sogenannnte Heimtiere, also Haustiere, die im Kreis auf dem eigenen Grundstück vergraben werden dürfen.

Geschieht das, entfällt die Meldepflicht. Sollte kein eigenes Grundstück vorhanden sein, dann ist eine ordnungsgemäße Entsorgung des Heimtieres sicherzustellen, heißt es von der Kreisverwaltung.

„Soweit uns bekannt ist, stellen solche Funde eher die Ausnahme dar. Allerdings erhalten wir längst nicht von allen Kadavern Kenntnis“, sagt Jeschor. Vielfach würden zum Beispiel auch die Bauhöfe der Städte die toten Tiere entsorgen. Diese Aufgabe würden sie dankenswerterweise freiwillig übernehmen. (mz)