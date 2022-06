Zum Tod von Frank Eigenfeld: Trotz Schikane blieb er in der DDR

Halle/MZ - - In den Westen zu gehen, die DDR zu verlassen, so wie es viele Freunde und Bekannte getan hatten - für Frank Eigenfeld kam das nie in Frage. „Das wäre eine Flucht gewesen. Wir wollten aber hier etwas verändern“, sagte der in Frankfurt (Oder) geborene Bürgerrechtler 2015 der Mitteldeutschen Zeitung. Den Staat verändern, das konnte man nicht von außen tun. Davon war Frank Eigenfeld überzeugt. Am vergangenen Mittwoch starb der Geologe mit Berufsverbot, Hausmeister in einer Kirchgemeinde, Initiator der „Nachtgebete“ sowie Mitgründer des Neuen Forums im Alter von 78 Jahren in Halle.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<