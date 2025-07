Wer sichert bei Unfall und Panne? Zoff zwischen Polizei und Autobahn GmbH um Pannenhilfe - Ministerium schaltet sich ein

In Sachsen-Anhalt streiten sich die Autobahnpolizei und die Autobahn GmbH darüber, wer wann wie Pannen- und Unfallstellen absichern muss. Und das ausgerechnet in der Sommer-Reisesaison. Jetzt schaltet sich das Innenministerium in Magdeburg ein.