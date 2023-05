Halle an der Saale/EPD - In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr zwei Drittel mehr Elektroautos zugelassen als im Vorjahr. So sei die Zahl der Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb auf 11.955 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle (Saale) unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes mit. Deren Anteil von einem Prozent gemessen am Gesamtfahrzeugbestand verharre weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Personenkraftwagen mit Hybridantrieb machten demnach einen Anteil von 3,5 Prozent aller im Bundesland zugelassenen Fahrzeuge aus. Dabei habe der überwiegende Anteil aller 819.191 zugelassenen Autos Benzin getankt. 336.858 Fahrzeuge verfügten über einen Dieselantrieb.

Um 1,7 Prozent gestiegen sei die Zahl der zugelassenen Lastwagen

Mit einem Anteil von rund 98,8 Prozent sei nahezu der gesamte Fahrzeugbestand zum Jahresbeginn schadstoffreduziert gewesen, hieß es. Die Abgaswerte von 43 Prozent der Fahrzeuge entsprachen laut Landesamt der saubersten Emissionsgruppe der Euro-6-Norm. Damit habe sich dieser Wert gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Prozent erhöht.

Insgesamt sei die Zahl der zugelassenen Pkw auf Sachsen-Anhalts Straßen im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent auf rund 1,2 Millionen zurückgegangen. Um 1,7 Prozent gestiegen sei dagegen die Zahl der zugelassenen Lastwagen. Ein Anstieg von knapp vier Prozent auf 106.609 wurde bei Motorrädern verzeichnet.