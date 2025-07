Ein US-General sorgt mit Gedankenspielen zu einer möglichen „schnellen Einnahme“ der russischen Exklave an der Ostsee für Aufsehen. Warum Politikprofessor Johannes Varwick von der Uni Halle das für brandgefährlich hält - und wie er die aktuelle Lage mit Blick auf Nato, Trump und Putin einschätzt.

In Kaliningrad sind russische Soldaten stationiert.

Halle/MZ. - Es ist eine Aussage, die international aufhorchen lässt: Die Nato könne die russische Exklave Kaliningrad „in einem nie dagewesenen Tempo“ einnehmen, so soll es ein hochrangiger US-General jetzt bei einer Militärkonferenz in Wiesbaden Medienberichten zufolge erklärt haben. Solche Äußerungen hält Politikprofessor Johannes Varwick von der Universität Halle für sehr gefährlich. „Das ist eine unverantwortliche Rhetorik in diesen Zeiten“, sagt er.