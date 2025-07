Ein Bild von Anfang Juli: In Magdeburg ist der Elbepegel so niedrig, dass der Domfelsen trocken liegt. Normalerweise liegen große Teile unter Wasser.

Magdeburg/MZ - So schmal war Sachsen-Anhalts größter Fluss noch nie. Die Elbe in Magdeburg, einst zentrale Wasserstraße für die Transportwirtschaft, erreichte Anfang Juli ihren bisherigen Tiefststand. Nur 44 Zentimeter zeigte der Pegelstand an der Strombrücke in der Landeshauptstadt an, so wenig wie noch nie seit Beginn der modernen Messungen.