Halle/MZ - Der hallesche Politikwissenschaftler Johannes Varwick sieht nach dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA keinen verlässlichen Partner mehr für Europa. Der Republikaner Trump, der am Montag als 47. US-Präsident vereidigt worden war, habe die Chance gehabt, sich in seiner Amtseinführungsrede gemäßigt zu zeigen, sagte Varwick am Dienstag der MZ. „Diese Chance hat er nicht genutzt, im Gegenteil, er hat noch eins draufgesetzt.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.